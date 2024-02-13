Абдоллахиан обвинил США в действиях Израиля

Соединенные Штаты, несмотря не свои заверения о недопущении дальнейшего расширения палестино-израильского конфликта, нисколько не уменьшили поставки оружия Израилю. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в Дохе, комментируя возможную наземную операцию Армии обороны Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, передает Day.Az.

"Американское правительство говорит о недопущении распространения войны в регионе, но в то же время нисколько не уменьшило поставки оружия и военной техники израильскому режиму для убийства палестинцев", - приводятся его слова в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. Он добавил, что достижение соглашения о прекращении огня возможно лишь при том условии, что США продемонстрируют свои стремления к установлению перемирия "на деле, а не на словах".

В понедельник глава МИД Ирана прибыл в Катар. Там он провел переговоры с катарским премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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