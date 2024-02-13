Бундестаг предложил увеличить фонд модернизации немецкой армии

В Бундестаге (парламент ФРГ) предложили увеличить в три раза специальный фонд для модернизации Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ), до €300 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung цитируя депутата Бундестага от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера.

Как отметило издание, Кизеветтер считает возможным увеличение спецфонда Вооруженных сил Германии до €300 млрд.

"Исключение всех расходов на оборону из долгового тормоза (механизм, который запрещает брать слишком много кредитов - прим.) выглядит привлекательно", - приводит газета слова депутата Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреаса Шварца. "Предстоит многое наверстать, опасность со стороны России не исчезнет", - заявил он. По его мнению, расходы на оборону и комплекс мер по защите гражданского населения должны быть навсегда исключены из долгового тормоза.

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