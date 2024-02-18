Израиль сообщил об ударах по центрам управления ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по нескольким центрам управления радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ЦАХАЛ нанес удары по ряду центров оперативного управления в центральной части сектора Газа, в которых действовали террористы из ХАМАС. Истребители ЦАХАЛ нанесли серию ударов по объектам террористической организации ХАМАС в районах Нусейрат и Дейр-эль-Балах [в центральной части палестинского анклава]", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. Отмечается, что бомбардировки совершались "в соответствии с данными разведки".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

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