«Талибан» хочет признания со стороны ООН

Вице-премьер правительства движения талибов (организация "Талибан" в Афганистане Абдул Салам Ханафи заявил, что талибы ожидают от ООН признания их власти в стране законной. Как передает Day.Az, слова Ханафи приводит ТАСС.

"Мы ожидаем от ООН серьезных шагов на пути официального признания Исламского эмирата", - подчеркнул Ханафи.

Он обратил внимание на успехи афганских властей в сфере искоренения коррупции в стране, установлении устойчивого мира и предоставлении гуманитарной помощи нуждающимся.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военизированное движение "Талибан" контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

Однако, заметил дипломат, чтобы власть талибов была признана легитимной, они должны выполнить свои обещания, в том числе создать инклюзивное правительство.

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