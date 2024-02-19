«Талибан» хочет признания со стороны ООН
Вице-премьер правительства движения талибов (организация "Талибан" в Афганистане Абдул Салам Ханафи заявил, что талибы ожидают от ООН признания их власти в стране законной. Как передает Day.Az, слова Ханафи приводит ТАСС.
"Мы ожидаем от ООН серьезных шагов на пути официального признания Исламского эмирата", - подчеркнул Ханафи.
Он обратил внимание на успехи афганских властей в сфере искоренения коррупции в стране, установлении устойчивого мира и предоставлении гуманитарной помощи нуждающимся.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военизированное движение "Талибан" контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.
Однако, заметил дипломат, чтобы власть талибов была признана легитимной, они должны выполнить свои обещания, в том числе создать инклюзивное правительство.
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