Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль
Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Марка и модель не указываются.
Как отмечает ЦТАК, подарок для Ким Чен Ына получили 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон отметила, что этот подарок "служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран", и является "самым лучшим подарком". Она передала благодарность Путину.
Российский лидер показал Ким Чен Ыну Aurus, когда тот приехал на космодром Восточный в сентябре 2023 года. Именно на этой машине Путин прибыл к месту встречи. Ким Чен Ын сначала осмотрел автомобиль снаружи, а затем изнутри, сев на заднее пассажирское кресло. Путин параллельно рассказывал своему визави о характеристиках машины. Позже они прошли ко второму Aurus, другой модели, благодаря чему лидер КНДР смог изучить как седан, так и лимузин из российской линейки представительских автомобилей.
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