В МАГАТЭ заявили о затратах при снижении зависимости от атомной отрасли РФ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказал мнение, что уменьшение зависимости Европы от российской ядерной отрасли потребует значительных затрат, и он не считает возможным резко отказаться от российских ресурсов. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В интервью изданию Гросси отметил: "Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды... он не видит немедленного перехода".

В Европейском союзе уже почти два года звучат призывы к введению санкций против российской атомной отрасли, но некоторые страны Европы, использующие ядерную энергию, не поддерживают такие меры.

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