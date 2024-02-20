https://news.day.az/world/1638730.html ЕС продлил срок действия антироссийских санкций
ЕС продлил срок действия антироссийских санкций
Совет Евросоюза утвердил продление санкций в отношении России в связи с событиями в Украине до 24 февраля 2025 года, сообщил официальный журнал ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Решение (о продлении ограничительных мер) будет применяться до 24 февраля 2025 года", - говорится в сообщении журнала.
Оно вступает в силу на следующий день после публикации.
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