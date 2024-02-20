В США упрекнули Европу за слабые траты на оборону

Сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс раскритиковал позицию Европы в области обороны, заявив, что страны континента слишком полагаются на Вашингтон в вопросах безопасности. По его словам, недоинвестированные ЕС триллионы долларов в оборонную промышленность легли бременем на простых американцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такое мнение высказал политик в статье, опубликованной в Financial Times.

"Соединенные Штаты слишком долго обеспечивали Европе безопасность. После окончания холодной войны европейские страны пошли на глубокие сокращения своих оборонных бюджетов", - написал Вэнс.

Сенатор привел оценки, согласно которым Европа потратила бы дополнительно 8,6 трлн. на оборону за 30 лет, если бы сохранила расходы в этой области на уровне холодной войны.

Он отметил, что оборонный бюджет Соединенных Штатов приближается к триллиону в год и деньги, которые сэкономила Европа за счет Вашингтона можно считать "налогом для американского народа".

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