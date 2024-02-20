И китайские шпионы задержаны в Турции

Спецслужбы Турции задержали шесть человек в Стамбуле по подозрению в работе на разведку Китая.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Утверждается, что задержанные собирали информацию о проживающих в Турции выходцах из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и об их участии в деятельности местных этнических организаций. Операция проведена во вторник утром в рамках расследования дела о шпионской деятельности, которое проводит прокуратура Стамбула. Поиски еще одного из семи объявленных в розыск продолжаются.

В Турции проживает большая уйгурская община, отмечает Cumhuriyet.

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