И китайские шпионы задержаны в Турции
Спецслужбы Турции задержали шесть человек в Стамбуле по подозрению в работе на разведку Китая.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Утверждается, что задержанные собирали информацию о проживающих в Турции выходцах из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и об их участии в деятельности местных этнических организаций. Операция проведена во вторник утром в рамках расследования дела о шпионской деятельности, которое проводит прокуратура Стамбула. Поиски еще одного из семи объявленных в розыск продолжаются.
В Турции проживает большая уйгурская община, отмечает Cumhuriyet.
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