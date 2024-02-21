Иран обвинил Израиль в диверсии на газопроводе

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи обвинил Израиль в диверсии с целью выведения из строя основного газопровода страны 14 февраля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, в результате "израильского заговора были повреждены лишь несколько ответвлений газопровода", "цели диверсии достичь не удалось".

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