https://news.day.az/world/1639050.html Иран обвинил Израиль в диверсии на газопроводе
Иран обвинил Израиль в диверсии на газопроводе
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи обвинил Израиль в диверсии с целью выведения из строя основного газопровода страны 14 февраля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам министра, в результате "израильского заговора были повреждены лишь несколько ответвлений газопровода", "цели диверсии достичь не удалось".
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