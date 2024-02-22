МИД Китая предупреждает США

Китайское внешнеполитическое ведомство предостерегает прибывшую на Тайвань делегацию конгрессменов США от "неверных сигналов" сепаратистам, выступающим за так называемую независимость острова. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай всегда был категорически против, чтобы США в какой бы то ни было форме поддерживали официальные контакты с администрацией Тайваня, - подчеркнула она на брифинге, комментируя высказывание американской стороны о поддержке Тайбэя. - Мы решительно против, чтобы Соединенные Штаты в любом формате или под каким-либо предлогом вмешивались в дела Тайваня".

Официальный представитель напомнила, что Тайвань - неотъемлемая часть территории КНР, указав Вашингтону на необходимость соблюдать принцип "одного Китая". "Мы настаиваем, чтобы США прояснили себе крайнюю сложность и тонкость тайваньского вопроса, - подытожила Мао Нин. - Соединенные Штаты не должны направлять какие-либо неверные сигналы тайваньским сепаратистам".

Ранее на остров прибыла делегация членов Палаты представителей Конгресса США. Ее возглавляет председатель специального комитета по Китаю Майк Галлахер, который заявил, что Соединенные Штаты "стоят вместе с Тайванем" в его конфликте с материковой частью КНР. Конгрессмены планируют встретиться с представителями тайваньской администрации и общественности, обсудить вопросы, касающиеся региональной безопасности, торговли и инвестиций.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.

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