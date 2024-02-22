Самолeт KAAN поступит на вооружение турецких ВВС

Турецкий отечественный боевой самолeт пятого поколения KAAN поступит на вооружение турецких ВВС к концу 2028 года, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Истребитель 5-го поколения KAAN совершил во вторник первый полет, соответствующие кадры были опубликованы в интернете. Госагентство Турции Anadolu заявило, что Анкара рассчитывает войти в "пятёрку" стран - производящих боевые самолёты. В "элитный клуб" стран, способных производить боевую авиацию пятого поколения, в настоящий момент входят Россия (Су-57 и Checkmate), США (F-22 и F-35) и Китай (J-20).

"Мы планируем, что KAAN войдет в состав наших ВВС к концу 2028 года", - заявил турецкий лидер, выступая в четверг на митинге в Денизли.

В мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения - KAAN. Эрдоган подчеркнул, что самолёт оснащён по последнему слову техники, обладает высокой манёвренностью, точностью прицеливания.

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