В результате пожара, вспыхнувшего в пятницу утром в Нанкине (провинция Цзянсу) на востоке Китая, 15 человек погибли и 44 пострадали. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, около 04:39 в пятницу местная пожарная служба получила сигнал тревоги о возгорании в жилом доме. Спасатели потушили пламя около 06:00, а поисково-спасательная операция на месте завершилась около 14:00 (09:00).

Предварительное расследование показало, что пожар вспыхнул на первом этаже здания, где находились электрические мопеды. Расследование продолжается.

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