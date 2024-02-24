В МИД Германии решили переименовать Киев

В МИД Германии изменили транслитерацию названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw. Об этом заявило само ведомство в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения столицы Украины.

"В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства", - сказано в официальном сообщении.

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