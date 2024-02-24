Обсуждается обмен 40 израильских заложников на 200–300 палестинских заключенных

На переговорах в Париже по урегулированию ситуации в секторе Газа ведется обсуждение обмена 40 израильских заложников на 200-300 палестинских заключенных.

Об этом АПА со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Как передает корреспондент телеканала, основным предметом дискуссии на переговорах является количество палестинских заключенных, которых освободит Израиль.

Издание The Times of Israel, ссылаясь на израильского чиновника, утверждает, что на переговорах наблюдается прогресс. В частности, с "Хамасом" была достигнута договоренность по "наброскам" сделки, которая включает период временного прекращения огня.

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