Обсуждается обмен 40 израильских заложников на 200–300 палестинских заключенных
VTB-də MİNİMAL FAİZ DƏRƏCƏSİ İLƏ NAĞD KREDİT 10.49%-dən

На переговорах в Париже по урегулированию ситуации в секторе Газа ведется обсуждение обмена 40 израильских заложников на 200-300 палестинских заключенных.

Об этом АПА со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Как передает корреспондент телеканала, основным предметом дискуссии на переговорах является количество палестинских заключенных, которых освободит Израиль.

Издание The Times of Israel, ссылаясь на израильского чиновника, утверждает, что на переговорах наблюдается прогресс. В частности, с "Хамасом" была достигнута договоренность по "наброскам" сделки, которая включает период временного прекращения огня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!