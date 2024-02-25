Союзники раскритиковали США за вторичные санкции

Некоторые союзники США выступили с критикой вторичных санкций против России. Об этом написала газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации отмечается, что вторичные меры позволяют Вашингтону наказывать зарубежные компании за ведение дел с российскими компаниями, попавшими под санкции. Например, в декабре 2022 года президент США Джо Байден выпустил указ, который лишает иностранных банков доступа к финансовой системе страны, если они ведут дела с российским военно-промышленным комплексом.

"Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции", - подчеркнули журналисты.

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