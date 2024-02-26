Израиль планирует увеличить госдолг и повысить налоги для финансирования войны

Израиль планирует в 2024 году увеличить госдолг на $60 млрд, приостановить наем на госслужбу и увеличить налоги для финансирования военной операции против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом Израиль планирует увеличить оборонные расходы почти вдвое.

По данным FT, в этом году Минфин Израиля планирует поднять налоги для банков и на табачные изделия, приостановить наем на госслужбу и отложить увеличение зарплат госслужащих, а в 2025 году увеличить ставку НДС с 17% до 18%.

Рынок труда в стране потерял 300 тысяч человек, которые были мобилизованы в стране после эскалации палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года, а также 150 тысяч палестинцев, которым отказано во въезде в страну с Западного берега реки Иордан, отмечает издание.

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