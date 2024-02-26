Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках»

Полиция Дании сообщила, что прекращает расследование по взрывам на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом информирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители датской полиции заявили, что основания для продолжения расследования отсутствуют. "Власти могут прийти к выводу, что имела место преднамеренная диверсия на газопроводах", - добавили представители правоохранительных органов.

Дания стала второй страной, прекратившей расследование серии взрывов "Северных потоков" в шведской и датской экономических зонах в сентябре 2022 года.

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