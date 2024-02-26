Китай в 2024 году побьет рекорд и совершит около 100 космических запусков

Китай намерен побить собственный национальный рекорд по количеству миссий с выведением спутников, кораблей и прочих аппаратов на орбиту. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), в 2024 году страна планирует осуществить около 100 запусков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2024 году космическая отрасль Китая планирует обеспечить порядка 100 запусков. Ожидается, что будет поставлен новый рекорд", - говорится в опубликованном докладе ("Синей книге") CASC, посвященном итогам работы компании за 2023 год и ее планам на 2024-й.

В документе уточняется, что сама корпорация в 2024 году собирается осуществить около 70 запусков и вывести на орбиту более 290 космических аппаратов. Остальные примерно 30 обеспечат другие китайские компании, в том числе с нового коммерческого космодрома на острове Хайнань.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков.

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