Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил ведущий заседания, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.

"Решение принято", - сказал он после того, как подавляющее большинство депутатов поддержало присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. На табло высветились итоги голосования: 188 - за, 6 - против. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Венгрия стала последней страной в НАТО, одобрившей шведскую заявку.

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