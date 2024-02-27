США сообщили, что сбили две ракеты хуситов

Соединенные Штаты сбили три беспилотных надводных корабля, две противокорабельные крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщило в понедельник Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"26 февраля <...> силы Центрального командования США в целях самообороны уничтожили три беспилотных надводных корабля, две мобильные противокорабельные крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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