Пашинян надеется на достижение мирного соглашения в Берлине

Надеюсь, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян достигнут прогресса по мирному соглашению 28-29 февраля на встрече в Берлине.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

"Как вы знаете, в ближайшее время ожидается очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Надеюсь, что в результате этой встречи будет достигнут прогресс", - добавил он.

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