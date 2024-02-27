В Британии оценили вероятность войны с Россией

Лондон не находится "на грани войны" с Москвой. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал адмирал Тони Радакин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не находимся на грани войны с Россией. На нашу территорию не собираются вторгаться. Никто в министерстве обороны не ведет разговоры об обязательной воинской повинности в классическом понимании этого термина. Великобритания находится в безопасности, поскольку мы являемся частью НАТО - самого крупного и сильного альянса, а также потому, что мы - ответственная ядерная держава", - заявил Радакин.

Он заявил, что заявления о военной угрозе Британии со стороны России являются не более чем громкими заголовками в СМИ.

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