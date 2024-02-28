Китай призвал стороны конфликта в Украине к деэскалации

Пекин призывает все стороны украинского конфликта приложить усилия для снижения напряженности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Позиция Китая по украинскому кризису всегда была отчетливой. Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий", - сказала Мао Нин.

По ее словам, Пекин "продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине".

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