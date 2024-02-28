В Польше гражданам могут разрешить строить бомбоубежища без получения согласия властей

Владельцам частных жилых домов в Польше могут разрешить строительство собственных бомбоубежищ и укрытий без получения разрешения у местных властей. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl, ссылаясь на законопроект о новых строительных нормах, размещенный на сайте канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с документом разрешение от местных органов строительного надзора не потребуется для строительства частных бомбоубежищ площадью менее 35 кв м. Желающие создать в своем доме такое укрытие должны будут лишь поставить об этом в известность местную администрацию.

Портал сообщает, что законопроект будет вынесен на обсуждение правительства во втором квартале этого года.

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