На пляже в Калифорнии обнаружили гигантский череп неизвестного существа

На берегу океана в американском штате Калифорния обнаружили череп гигантского морского существа. Об этом пишет The Sacramento Bee, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На публикуемых в социальных сетях фотографиях можно увидеть, что длина черепа составляет не менее двух метров и превосходит рост человека.

Специалисты Музея естественной истории в Санта-Крузе считают, что это череп принадлежит киту, которого могло выбросить на берег в прошлом году. Предполагается, что она принадлежала синему киту или финвалу. По словам палеонтолога Роберта Боссенекера, у этих гигантских китов размер черепа измеряется в метрах, а не в футах или сантиметрах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!