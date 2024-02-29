Немецкий фрегат по ошибке атаковал беспилотник союзников

Находящийся в Красном море фрегат Военно-морских сил Германии Hessen обстрелял беспилотник западных союзников. Об этом заявил представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле, сообщает Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Немецкий фрегат был дислоцирован в Красном море для противостояния йеменским хуситам. Беспилотник, который в итоге не получил никаких повреждений, изначально не получилось идентифицировать.

Инцидент произошел утром 28 февраля. До этого, по словам Штемпфле, фрегат запросил информацию у стран-союзниц об их беспилотниках в регионе. Ни одна из стран не сообщила о своем дроне в районе Красного моря. Немецкое Минобороны так и не уточнило, какому именно государству принадлежал беспилотник.

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