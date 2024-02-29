Канцлер Австрии заявил о готовности к переговорам с Россией по Украине

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что без участия России в переговорах достичь мира в Украине невозможно, и выразил готовность возобновить диалог с Москвой по этому вопросу. Об этом сообщил телеканал Oe24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам также нужен [президент России] Владимир Путин за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира, - заявил он в ходе состоявшейся в понедельник в Париже конференции в поддержку Украины. - Если это будет полезно, то я бы снова поговорил с ним".

В апреле 2022 года Нехаммер посетил Москву. Разговор с российским лидером тогда он назвал "открытым, но жестким". Приезд австрийского канцлера в столицу РФ стал первым визитом главы западного правительства в Москву после начала СВО. Позднее Нехаммер заявил, что не жалеет о своем решении.

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