Симонян не исключил выхода Армении из ОДКБ

Никто не исключает возможности выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и об этом ведутся дискуссии в нашем обществе.

Как сообщает Day.Az, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян сказал журналистам.

По его словам, общество Армении всегда предъявляет такое требование, и даже журналисты постоянно спрашивают об этом.

Отвечая на вопрос о том, что выход страны из ОДКБ может вызвать дополнительные проблемы с Россией, армянский спикер сказал: "Честно говоря, я не знаю, какие проблемы может создать Россия. Нападут на нас, введут санкции или еще что-то? Нам нужна была защита, но после того, что произошло в последнее время, стало ясно, что наш союзник нам не помог".

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