Премьер-министр Грузии заявил о стремлении развивать отношения с США

Для Грузии крайне важно наращивать взаимоотношения с США, как это происходит с Китаем, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Было бы очень хорошо, если США бы ввели безвизовый режим для грузинских граждан, тем более, что такое решение не вызвало бы никаких изменений в миграционной политике", - сказал он.

Он также выразил надежду на открытие прямого воздушного сообщения с США, подписание соглашения о свободной торговле, расширение торгово-экономических отношений, привлечение американских инвестиций.

"По всем этим направлениям у нас с США сегодня практически нулевая ситуация", - сказал Кобахидзе.

Он сообщил, что несколько дней назад провел очень "обнадеживающую" встречу с американским послом в Тбилиси.

"У посла были позитивные послания. Главное, чтобы все это преобразовалось в решения американского руководства", - сказал премьер-министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!