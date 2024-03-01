Нападение на избирательный участок в Тегеране

3 представителя ополчения "Басидж" были ранены в результате нападения на избирательный участок в районе Дарабад Тегерана. Лицо, совершившее нападение на избирательный участок, задержано.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил заместитель губернатора иранской провинции Тегеран Мохсун Наиби.

По его словам, состояние раненых в результате нападения с применением холодного оружия (ножа) тяжелое, один из них потерял глаз.

Отметим, что в Иране выборы в Меджлис Исламского совета (парламент) 12-го созыва и Совет экспертов (специальный государственный орган в Иране, избирающий высшего руководителя страны) 6-го созыва начались в 08:00 по местному времени. Выборы проходят в 31 провинции по 1 218 избирательным округам, примерно на 59 тысячах избирательных участков. Сообщается, что около 61,2 миллиона (61 172 298) человек имеют право голоса на выборах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!