Южная Корея собирается изменить концепцию объединения с КНДР

Южная Корея намерена изменить свой подход к объединению с Северной Кореей впервые за 30 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Yonhap.

"План объединения на основе национального сообщества был официальным для нашего правительства, но он не учитывает философию либеральной демократии, на которую мы ориентируемся", - следует из сообщения.

Отмечается, что в Сеуле хотят изменить текст концепции положения о возможности объединения Корейского полуострова на основе "либеральной демократии" и готовит новый документ к 15 августа, 30-й годовщине документа.

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