Израиль отказался вести диалог по Газе

Израильские представители отказываются продолжать диалог по урегулированию в секторе Газа до тех пор, пока движение ХАМАС не представит список оставшихся в живых заложников, удерживаемых радикальными группировками в палестинском анклаве. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, израильские власти отклонили предложение Египта и Катара, которые выступают посредниками в диалоге между конфликтующими сторонами, провести раунд переговоров, который должен состояться в Каире. Предполагалось, что консультации сторон в египетской столице возобновятся на следующей неделе.

Указывается, что израильская сторона отказывается участвовать в намеченных переговорах до тех пор, пока ХАМАС "не представит полный список заложников, которые живы и до сих пор удерживаются радикалами в секторе". Об этом условии, как отмечает телеканал, Израиль уже проинформировал египетскую и катарскую стороны.

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