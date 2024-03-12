https://news.day.az/world/1644187.html Пашинян указал российским пограничникам на выход
Пашинян указал российским пограничникам на выход
Погранвойска Армении направили письмо российским коллегам, уведомив их, что армянские пограничники обладают необходимыми навыками и знаниями, чтобы самостоятельно нести службу в аэропорту "Звартноц".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, в письме выражается благодарность пограничникам РФ за службу, а также говорится, что "погранслужба Армении приобрела достаточно опыта, навыков и знаний для осуществления службы в аэропорту "Звартноц" без содействия российской стороны".
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