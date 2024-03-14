Армянка в московском метро: "Будем убивать…"

В Сети набирает популярность видео из московского метро, где армянка угрожает убивать азербайджанцев.

Как передает Day.Az, вначале перепалки армянка стала предъявлять претензии девушке из-за того, что на ней был хиджаб. Затем армянка оскорбила религиозные чувства девушки, заявив что чадра - это "показуха".

Когда речь зашла о войне в Карабахе, армянка проявила свою фашистскую сущность. На замечание рядом сидящей девушки, что "война никакого отношения к религии не имеет. Карабахская война - это межнациональная война", армянка завопила:

- Сволочь. Будем отомстить. Будем убивать. И вы чтобы чадру одели - это не поможет.

Будем надеяться, что следственный комитет Российской Федерации примет необходимые меры и армянку депортируют в Армению.