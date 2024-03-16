https://news.day.az/world/1645405.html Армения отказалась от участия в миссии ПА ОДКБ по наблюдению за президентскими выборами в России
Армения отказалась от участия в миссии ПА ОДКБ по наблюдению за президентскими выборами в России
Армения отказалась от участия в миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ, наблюдавшей за президентскими выборами в России.
Как сообщает Day.Az, в наблюдательной миссии ПА ОДКБ на президентских выборах, проходящих в России, нет представителей Армении.
Этот факт подтвердили и представители миссии.
Отметим, что официальный Ереван некоторое время назад заявил, что Армения заморозила свою деятельность в ОДКБ.
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