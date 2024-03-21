Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев, где встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, во время пресс-конференции по итогам встречи с Ермаком Салливан утверждал, что США удастся выделить Украине крупный пакет помощи. "Со своей стороны мы уверены, что сможем сделать это. Мы передадим Украине эту помощь", - цитирует Салливана Reuters.

Как передает Reuters, помощник президента США не обозначил конкретных сроков передачи Украине помощи, но утверждал, что американская администрация рассчитывает, что ей не придется использовать альтернативные механизмы выделения средств на поддержку Киева. "Я уверен, что мы реализуем план А. Мы заручимся уверенной поддержкой пакета помощи Украине со стороны обеих партий в Палате представителей [Конгресса] и выделим эти средства <...>", - считает Салливан. По его мнению, "процесс уже слишком затянулся".

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