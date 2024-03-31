В Европе могут отменить переход на летнее время

Несколько исследований, проведенных в Европе и США, показали, что переход на летнее время практически не влияет на энергосбережение. 31 марта жители Европы переведут часы на один час вперед, и, возможно, в последний раз, сообщает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Конвенция о переходе на летнее время может быть отменена в ЕС, если петиция экспертов окажется успешной.

Они надеются, что этот вопрос будет рассмотрен на выборах в парламент ЕС, которые пройдут 9 июня.

В 2018 году парламент проголосовал за то, чтобы избавиться от перевода часов дважды в год. Это произошло после того, как опрос 4,6 миллиона граждан ЕС показал большую поддержку отмены.

Изменения должны были вступить в силу к 2021 году, но от них отказались как раз перед пандемией COVID-19.

По мере возобновления дискуссии один из самых больших вопросов, на который еще предстоит получить окончательный ответ, - это вопрос о том, действительно ли перевод часов снижает потребление энергии.

Ряд исследований показал, что влияние перехода на летнее время на окружающую среду незначительно или даже отрицательно. Так есть ли в этом смысл?

В Великобритании и Германии летнее время было введено для экономии угля во время Первой мировой войны. Оно было отменено после ее окончания, но вернулось в 1980-х годах, когда необходимость экономить ресурсы вновь возникла в связи с мировым нефтяным кризисом.

С 2002 года все страны Европейского союза, за исключением Исландии, должны переводить часы в последнее воскресенье марта и октября.

Несколько исследований в Европе и США показали, что переход на летнее время практически не влияет на энергосбережение.

В Италии Общество экологической медицины подсчитало, что даже перенос перевода часов с конца октября на конец ноября сэкономит стране 70 миллионов евро на счетах за топливо.

В исследовании ученых Карлова университета в Праге на основе почасовых данных за период с 2010 по 2017 годы было установлено, что перевод часов в Словакии привел к экономии энергии, равной всего 0,8 процента от годового потребления.

В США исследование, проведенное Министерством транспорта в 1975 году, показало, что переход на летнее время сократил потребление энергии в стране примерно на 1 процент.

Такая незначительная экономия отчасти объясняется тем, что многие люди в США встают с постели до 7 утра. Значительная часть энергии, сэкономленной за счет того, что свет не включается вечером, компенсируется тем, что он включается утром.

В публикации 1993 года во Франции и Бельгии было отмечено увеличение потребления топлива (газа, угля) при переходе на летнее время из-за дополнительного вождения. Это было подтверждено исследованиями по рассеиванию загрязняющих веществ.

В прошлом году эксперты обратились к Совету Европейского союза с просьбой включить в повестку дня вопрос об отмене перевода часов.

Поскольку предложение еще не реализовано, сторонники отмены надеются, что этот вопрос будет рассмотрен на июньских выборах в парламент ЕС.

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