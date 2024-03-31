Карл III принял участие в пасхальной службе в Винздоре

Король Великобритании Карл III принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что 75-летний монарх, являющийся номинальным главой Церкви Англии, посетил службу вместе с королевой Камиллой, что может свидетельствовать о его постепенном возвращении к королевским обязанностям. 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложит свои публичные обязанности.

Вместе с королевской четой службу посетили брат монарха герцог Йоркский Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон, сестра короля принцесса Анна с мужем вице-адмиралом в отставке Тимоти Лоуренсом.

Наследник британского престола принц Уильям остался в коттедже Аделаида вместе со своей супругой принцессой Кейт Миддлтон, которая проходит курс лечения от рака.

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