https://news.day.az/world/1648674.html В Армению прибыли американские военные инструкторы
В Армению прибыли американские военные инструкторы
Военные инструкторы из США прибыли в понедельник, 1 апреля, в Армению в рамках оборонного сотрудничества двух стран.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Минобороны Армении в своем Telegram-канале.
"В рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны 1 апреля группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения", - сказано в тексте.
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