Армения пытается оправдаться перед Россией

Укрепление отношений Армении с Западом не нацелено против других государств, особенно России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил на брифинге член партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян.

"Когда Республика Армения углубляет свои отношения с одной страной, они не направлены против другой страны, тем более против нашего союзника - Российской Федерации. Мы углубляем наши отношения с государствами Запада исключительно ради развития нашей экономики и повышения безопасности страны. Мы действуем на благо нашей страны", - отметил он.

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