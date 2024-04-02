В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по Дамаску
Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию о нанесении израильскими военными удара по Дамаску.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил по телефону представитель армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, однако, не подтвердил, что за атакой стоит Израиль:
"Мы изучаем информацию об атаке на иранское консульство в сирийской столице Дамаске, консультируемся с нашими союзниками в регионе. На данный момент мы не думаем, что Израиль несет ответственность за это нападение. В настоящее время нет подтвержденной информации о цели атаки и ответственном лице".
Белый дом также заявил, что Байден осведомлен об атаке на иранское консульство.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по дому в Дамаске.
Обстрелу подверглось здание консульства и резиденции посла Ирана. КСИР сообщил, что жертвами бомбардировки стали 7 человек.
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