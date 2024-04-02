КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море во вторник, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что проводит анализ дальности полета северокорейской ракеты.

Другие подробности пока не сообщаются.

В свою очередь, министерство обороны Японии также сообщило, что Пхеньян осуществил запуск, предположительно, баллистической ракеты.

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