Абсолютное большинство французов не чувствует себя в безопасности

Ситуация с безопасностью во Франции становится все хуже, такое мнение выразило подавляющее большинство французов (92%).

Как передает Day.Az, oб этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования социологов из Fiducial/Odoxa, проведенного по заказу газеты Le Figaro.

По данным специалистов, более половины из этих 92% считают, что ситуация в области безопасности ухудшилась "сильно". При этом 60% французов решили усилить безопасность своих домов, пишет газета. В частности, 33% жителей страны поставили системы безопасности с кодом на входные двери, 26% оборудовали помещения сигнализацией, 24% установили системы видеонаблюдения, а 21% завели сторожевых собак. Отмечается также, что каждый пятый француз (21%) носит с собой перцовый баллончик.

Помимо этого, меньше трети (29%) французов доверяют своему правительству в вопросе обеспечения безопасности страны в преддверии летних Олимпийских игр в Париже. Согласно результатам исследования, 62% опрошенных больше не доверяют исполнительной власти в вопросе защиты от терроризма, а 72% считают, что она не способна обеспечить безопасность граждан перед лицом совершаемых преступлений.

Газета не указывает, когда и как проводился опрос, равно как и не сообщает о выборке и погрешности.

За последние три недели, по информации МВД республики, были задержаны пять человек (каждый по отдельному делу) по подозрению в подготовке теракта. Утверждается, что все они связаны с террористической группировкой "Исламское государство". Среди них 14-летний подросток, который планировал нападение на торговый центр в Лилле. Французские аналитики подозревают крупные террористические организации, такие как ИГ или "Аль-Каида", в подготовке терактов перед или непосредственно во время Олимпийских игр в Париже.

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