Польские фермеры снова перестали пропускать грузовики на одном из КПП с Украиной

Польские фермеры возобновили блокировку КПП "Долгобычев" - "Угринов" на границе с Украиной и не пропускают грузовой транспорт. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, 2 апреля украинские пограничники получили от коллег из Польши информацию о возобновлении польскими фермерами с 09:00 мск блокировки этого пункта пропуска для грузовиков.

"Пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться следующим образом: на выезд из Польши - по три грузовика за шесть часов, в сторону Польши - по одному грузовику в сутки, - указал Демченко изданию "Украинская правда". - Пропуск легковых транспортных средств и автобусов в обоих направлениях будет осуществляться установленным порядком".

Как уточнила "Украинская правда", по состоянию на утро 2 апреля для украинских грузовиков заблокированы три направления: пункты пропуска "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская".

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят демонстрации, блокируя КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины. Очередная акция протеста против импорта украинской аграрной продукции была объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест был поддержан руководством Минсельхоза Польши. Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, общие потери госбюджета Украины из-за блокады пунктов пропуска на польской границе составили более $523 млн. Ущерб за март, по расчетам главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, составит еще $166,8 млн.

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