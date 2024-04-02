Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом затронул тайваньский вопрос и напомнил , что США "не следует пересекать красную линию", и подчеркнул, что Пекин не станет мириться с сепаратистской деятельностью на Тайване, а также с потворством и поддержкой извне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают по итогам разговора китайские СМИ.

Также отмечается, что Си Цзиньпин раскритиковал меры американской администрации, которые, по мнению Пекина, нацелены на подавление развития экономики, торговли, науки Китая.

По данным СМИ, лидер КНР, в частности, раскритиковал "бесконечный поток усилий" администрации США, направленный на то, чтобы заблокировать передачу передовых технологий Китаю.

"Нам следует возвести в приоритет стабильность. Нужно не провоцировать неприятности, не пересекать черты, а сохранять стабильность американо-китайских отношений", - цитирует Си Цзиньпина китайское телевидение.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что это был первый разговор Си Цзиньпина и Байдена с ноября прошлого года, когда лидеры провели переговоры в Калифорнии.

Согласно американским СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр финансов США Джанет Йеллен в ближайшие недели посетят Китай.

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