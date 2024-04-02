США не считают, что грядет война между Россией и НАТО

Соединенные Штаты не считают, что надвигается война между Россией и Организацией Североатлантического договора.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это подчеркнула постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Многое делается для укрепления наших обороны и [потенциала] сдерживания, однако мы никому не сигнализируем о том, что надвигается война", - заявила она на онлайн-брифинге для журналистов, отвечая на вопрос об угрозе военного конфликта с участием РФ и НАТО. "В настоящее время мы видим, что Россия полностью вложилась <...> внутри Украины. И у нас нет сейчас индикаторов и предупреждений о том, что надвигается война России на территории НАТО. Я хочу ясно дать это понять", - отметила сотрудница Госдепартамента.

Кроме того, комментируя рассуждения президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности размещения на территории Украины западных войск, американский дипломат заверила, что у Вашингтона таких планов по-прежнему нет. "США не поддерживают отправку войск для участия в боевых действиях в Украине. Мы ясно давали это понять с первого дня: мы не заинтересованы в том, чтобы превращаться в сторону данного конфликта", - сказала Смит.

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