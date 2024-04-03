Задержаны несколько человек после крупного пожара в Стамбуле

Число задержанных по делу о крупном пожаре в центре Стамбула, в котором погибли 29 человек, выросло до девяти, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ,

"В общей сложности девять подозреваемых, включая владельцев и ответственного менеджера", - пишет издание.

Напомним, что огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в районе Шишли в центре Стамбула. На тот момент в клубе шел ремонт. Сообщалось о 29 погибших.

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