https://news.day.az/world/1649160.html Задержаны несколько человек после крупного пожара в Стамбуле
Задержаны несколько человек после крупного пожара в Стамбуле
Число задержанных по делу о крупном пожаре в центре Стамбула, в котором погибли 29 человек, выросло до девяти, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ,
"В общей сложности девять подозреваемых, включая владельцев и ответственного менеджера", - пишет издание.
Напомним, что огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в районе Шишли в центре Стамбула. На тот момент в клубе шел ремонт. Сообщалось о 29 погибших.
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