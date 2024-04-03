В Британии обеспокоились обороноспособностью страны

Великобритания не готова к войне из-за отсутствия плана национальной обороны, мобилизации населения и промышленности в случае конфликта, несмотря на растущие угрозы военного сценария.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу Sky News сообщили источники в Минобороны королевства.

По их данным, это означает, что "сухопутные силы, ВМС и ВВС - в условиях неготовности к конфликту гражданского населения и промышленной базы - не смогут вести длительную войну на выживание".

Согласно признанию офицера МО высокого ранга, способность британских сил ПВО отражать вражеские ракеты и беспилотники "находится на опасно низком уровне, а береговая оборона практически отсутствует". Существует также нехватка оружия и боеприпасов, а численность всех трех родов войск, как регулярных, так и резервных, составляет лишь малую долю тех сил, которые во времена холодной войны находились в высокой степени готовности на случай Третьей мировой войны.

"Необходим план национальной обороны, включающий данные о правительственных механизмах в период до вооруженного конфликта и перехода к войне", - констатировал источник в оборонном ведомстве.

Бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс проинформировал телеканал, что чуть более 10 лет назад он поднял в правительстве вопрос о необходимости "восстановления национальной обороны из-за растущей угрозы со стороны Москвы". Но "размышления о росте рисков из-за действий России были неприятными и дорогостоящими, а отрицание, откровенно говоря, было дешевле", сказал Бэрронс.

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