В США заявили о проигрыше в информационной войне России, Китаю и Ирану

Бывшие американские сенаторы Джозеф Либерман и Гордон Хамфри заявили о проигрыше США в информационной войне России, Китаю и Ирану. Об этом они написали в статье для The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению экс-сенаторов, причинами отставания Вашингтона являются отсутствие руководства и нехватка финансирования в сфере информационной борьбы.

"В течение трех лет Консультативная комиссия США по общественной дипломатии, входящая в состав Госдепартамента, призывала Белый дом и Конгресс назначить руководящего чиновника по информационной войне. Рекомендации, похоже, были проигнорированы", - говорится в статье.

Нехватка финансирования связана с упразднением Информационного агентства США в 1999 году.

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